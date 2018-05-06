Черкассы накрыл мощный град

В Черкассах прошла мощная гроза с сильным градом. Фото: ТК

В Черкассах прошла гроза с крупным градом, размер которого порой достигал 1 см.

Стихия в городе бушевала в 19 часов вечера, передает Корреспондент.

Гроза сопровождалась шквальным ветром и ливнем, а град буквально устелил всю землю. Размер шариков льда достигал сантиметра и больше, из-за града во многих машинах включилась сигнализация.

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Информации о повреждении имущества и пострадавших пока нет.

Северо-западную французский область Нормандию в понедельник 30 апреля завалило снегом. В сети появились шокирующие видео.