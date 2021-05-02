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воскресенье, 02 мая 2021 11:08

Центр Одессы взяли под усиленную охрану: показали фото и видео
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Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе
Фото: od.npu.gov.ua
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе

В Одессе правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь, где сегодня проходят мероприятия, посвященные годовщине массовых беспорядков 2014 года.

Территорию проверили взрывотехники на наличие опасных предметов. В частности, оружия и боеприпасов. В проверке задействованы кинологи с собаками, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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На Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц канатной и Пироговской установили фильтрационные пункты. Вокруг обоих площадей ограничено движение транспорта.

"Весь комплекс превентивных действий, что проводят правоохранители, обусловлен необходимостью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014 года, которые вскоре начнутся в центральной части города", - сказано в сообщении.

48 человек погибли во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014-го. На ул. Греческой, Дерибасовской и Греческой площади тогда сошлись проукраински настроенные граждане, ультрас футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" и пророссийские коллаборационисты.

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Дата
02
мая

Полсотни человек погибли в центре города

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