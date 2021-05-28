Целились в женщину: двое преступников устроили на кладбище стрельбу

В Одесской области двое мужчин на кладбище устроили стрельбу.
Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе. Преступники целились в женщину, с которой у них возник конфликт, но ранили сторожа, сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции Украины.
"27.05.2021 двое мужчин приехали на кладбище. К ним подошла женщина, которой указанные "посетители" показались подозрительными. Внезапно и безосновательно "смельчаки" начали оскорблять женщину, которая, в свою очередь, во избежание конфликта направилась к дому охранника. Один из мужчин достал оружие и начал стрелять женщине вслед, на выстрелы вышел сторож и стал следующей целью для негодяя", - говорится в сообщении.
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Охранник получил ранение в правую щеку с переломом нижней челюсти и у сердца.
72-летнего мужчину забрали в больницу.
Один из стрелков задержали. Его товарища ищут.
Следствие продолжается.
В Одесской области на территории школы №1 в Черноморске работники "Муниципальной охраны" открыли стрельбу. Так они задерживали безоружного парня, который пытался убежать от них.
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