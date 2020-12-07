Часто ссорились: женщина задушила свою мать и пыталась скрыть преступление

Злоумышленница скрыла следы драки и вызвала "скорую" и полицию, сообщив о якобы естественной смерти пенсионерки Фото: persha.kr.ua

В Николаеве женщина поссорилась со своей матерью, задушила ее и пыталась скрыть преступление.

Женщина вызвала "скорую" и полицию и сказала, что ее мать умерла, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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"Сообщение о смерти 56-летней жительницы Заводского района в полицию поступило от дочери умершей поздно вечером 3 декабря. Проведенным предварительным осмотром тела эксперт обнаружил телесные повреждения в области лица и туловища. Для установления причины смерти труп женщины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой стало известно, что пенсионерка умерла в результате механической асфиксии. Проведя ряд следственных действий, полицейские установили, что к смерти пенсионерки причастна ее 38-летняя дочь", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что умершая женщина была больна и нуждалась в уходе. По словам дочери, она провоцировала конфликты. В разгар последней ссоры дочь избила мать, а потом задушила. Через некоторое время злоумышленница скрыла следы драки и вызвала "скорую" и полицию, сообщив о якобы естественной смерти пенсионерки.

Женщине избрана мера пресечения - 60 суток ареста без права внесения залога. Следствие продолжается. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы.

В селе Владовка Черниговского района Запорожской области женщина задушила 33-летнего сына в конце июля. А труп спрятала в лесополосе - присыпала землей и прикрыла шифером. Остатки тела 14 октября обнаружили односельчане.