Части тел разлетались вокруг: новые подробности и фото взрыва автомобиля

Фото: t.me/dniprooblcentr

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел на временной остановке напротив городской больницы. Погибли два человека. Их тела буквально разорвало на части и разбросало вокруг.

Личность водителя установили. Кто второй погибший - устанавливают, рассказала Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева убили журналиста

"Сейчас на месте работает руководство полиции области. А также криминалистическая лаборатория и взрывотехники. Личность водителя уже установили. Личность второго погибшего устанавливают", - говорит Старчевская.

О правовой квалификации события сообщат позже.

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел 15 сентября около 09:00 на ул. Богдана Хмельницкого. Погибли два человека, которые были в салоне. Взрыв был такой силы, что в девятиэтажке рядом повылетали окна, говорят свидетели. В это время рядом было много людей. Чудом никто не пострадал.