Бывший налоговик с женой попались на афере с чужим домом

Фото: khar.gp.gov.ua

В Харькове бывший налоговик с гражданской женой отобрали дом у мужчины.

Сначала бывший чиновник поил и подкармливал одинокого, а затем подделал документы на его дом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Бывший работник Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области собирал информацию о мужчине, который жил в доме сам, не имел постоянного заработка и злоупотреблял алкогольными напитками. В течение непродолжительного времени подозреваемый давал пострадавшему незначительные суммы денег, продукты питания, алкогольные напитки, чтобы войти к нему в доверие. Зато подозреваемый обещал одинокому мужчине другое жилье с лучшими условиями и небольшими коммунальными платежами", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водка в обмен на завещание: пенсионерку спаивала соцработница

Дом потерпевшего переписали на гражданскую жену налоговика, чтобы не было вопросов к его декларации.

"Дом потерпевшего вместе с земельным участком принадлежал еще одному человеку. Поэтому супруги получили поддельную доверенность, изготовленную на территории другого государства, согласно которой второй хозяин дома вроде уполномочил продать принадлежащую ему часть дома. Так бывший чиновник завладел загородным домом мужчины. Обещанные более 750 тысяч гривен пострадавший не получи ", - рассказали следователи

2 февраля мужчине и женщине сообщено о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Киеве задержали группу преступников из 12 человек, которые отобрали и перепродали 31 квартиру. Большинство из задержанных ранее имели проблемы с законом за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, мошенничество, подделку документов и даже умышленное убийство.