 
Ексклюзивы
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 378
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1467
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 288
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4239
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 369
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 198
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 774
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 1116
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 2088
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4851
Фото
Все фото
4
4
9
3
3
Бывший налоговик с женой попались на афере с чужим домом
Бывший налоговик с женой попались на афере с чужим домом
Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля
Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля
Поджог &quot;Эпицентра&quot;: новые кадры масштабного пожара
Поджог "Эпицентра": новые кадры масштабного пожара
Пожар в &quot;Эпицентре&quot; показали с высоты птичьего полета
Пожар в "Эпицентре" показали с высоты птичьего полета
Вор пытал в доме женщину и забрал у нее все деньги
Вор пытал в доме женщину и забрал у нее все деньги
Видео
Все видео
На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой
На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой
Люди страдают от вони: что происходит на пепелище "Эпицентра"
Люди страдают от вони: что происходит на пепелище "Эпицентра"
Из мозга достали обломок: рассказали о состоянии пострадавшего в "Эпицентре" охранника
Из мозга достали обломок: рассказали о состоянии пострадавшего в "Эпицентре" охранника
Пожар в "Эпицентре": что рассказали свидетели и поджигатель
Пожар в "Эпицентре": что рассказали свидетели и поджигатель
Назвали имя поджигателя "Эпицентра". Накануне он записал видеообращение
Назвали имя поджигателя "Эпицентра". Накануне он записал видеообращение
Интервью
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 378
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 828
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 288
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3222
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 441
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 10:19

Бывший налоговик с женой попались на афере с чужим домом
4

  Комментировать

В Харькове бывший налоговик с гражданской женой отобрали дом у мужчины
Фото: khar.gp.gov.ua
В Харькове бывший налоговик с гражданской женой отобрали дом у мужчины
В Харькове бывший налоговик с гражданской женой отобрали дом у мужчины
В Харькове бывший налоговик с гражданской женой отобрали дом у мужчины

В Харькове бывший налоговик с гражданской женой отобрали дом у мужчины.

Сначала бывший чиновник поил и подкармливал одинокого, а затем подделал документы на его дом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Бывший работник Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области собирал информацию о мужчине, который жил в доме сам, не имел постоянного заработка и злоупотреблял алкогольными напитками. В течение непродолжительного времени подозреваемый давал пострадавшему незначительные суммы денег, продукты питания, алкогольные напитки, чтобы войти к нему в доверие. Зато подозреваемый обещал одинокому мужчине другое жилье с лучшими условиями и небольшими коммунальными платежами", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водка в обмен на завещание: пенсионерку спаивала соцработница

Дом потерпевшего переписали на гражданскую жену налоговика, чтобы не было вопросов к его декларации.

"Дом потерпевшего вместе с земельным участком принадлежал еще одному человеку. Поэтому супруги получили поддельную доверенность, изготовленную на территории другого государства, согласно которой второй хозяин дома вроде уполномочил продать принадлежащую ему часть дома. Так бывший чиновник завладел загородным домом мужчины. Обещанные более 750 тысяч гривен пострадавший не получи ", - рассказали следователи

2 февраля мужчине и женщине сообщено о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Киеве задержали группу преступников из 12 человек, которые отобрали и перепродали 31 квартиру. Большинство из задержанных ранее имели проблемы с законом за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, мошенничество, подделку документов и даже умышленное убийство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывший налоговик с женой попались на афере с чужим домом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Вышла книга о подводной жизни

Эмигранты создали мощную организацию

Самое читаемое
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 13653
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9243
Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности
Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности Просмотров: 5922
Шел на работу: рассказали о состоянии мужчины, которому на голову упала женщина
Шел на работу: рассказали о состоянии мужчины, которому на голову упала женщина Просмотров: 5697
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 5238
Происшествия
Украинец в Польше сорвался с12-го этажа
Украинец в Польше сорвался с12-го этажа Просмотров: 54
Покойница час лежала на морозе возле морга
Покойница час лежала на морозе возле морга Просмотров: 306
На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой
На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой
 Просмотров: 513
Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля
Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля
4
 Просмотров: 126
Люди страдают от вони: что происходит на пепелище "Эпицентра"
Люди страдают от вони: что происходит на пепелище "Эпицентра"
 Просмотров: 981
Больше всего комментируют
9
Зеленский "закрыл" телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
3
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 188
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть