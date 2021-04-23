Бывшему заместителю председателя СБУ Нескоромному отменили заочный арест

Прокурор не смог доказать, что Нескоромный находится в международном розыске. Фото: Pep.org.ua

Заочный арест бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного отменил Киевский апелляционный суд.

Его подозревают в заказе покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, передает "Бабель".

Апелляция отменила постановление Шевченковского райсуда Киева от 10 февраля 2021 года об аресте подозреваемого на два месяца.

В суде объяснили, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, рассматривать ходатайство об аресте надо с участием прокурора, подозреваемого и адвоката. Без подозреваемого ходатайство можно рассматривать только если тот находится в международном розыске.

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Прокурор предоставил недостаточно документов, о том, что Нескоромный находится в международном розыске. СБУ не обращалась в Интерпол, чтобы получить подтверждение этого. Учитывая это апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов и отменил решение об аресте.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы Дмитрия Нескоромного к организации приготовления убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Подозрение в преступлении вручили родственникам Нескоромного. Его самого объявили в розыск.