Бывшему прокурору области сожгли авто

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В Одессе сожгли автомобиль, которым пользуется бывший прокурор Одесской области Максим Вихор.

Событие произошло 28 апреля около 2:00 на ул. Маршала Говорова, где во дворе многоэтажного жилого дома были припаркованы автомобили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Первым загорелся автомобиль Volvo, принадлежащий 73-летнему жителю Одессы, после чего огонь перекинулся на две соседних иномарки - Mersedes и BMW. Владельцы устанавливаются", - говорят в полиции.

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Предварительные выводы свидетельствуют о том, что причиной возгорания стал поджог.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают полные обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к нему причастны.

В Одессе на территории автогаражного кооператива на ул. Армейской, 17а сожгли внедорожник "Фольксваген Туарег" 43-летнего Александра Сивака. Владелец машины - редактор международного журнала "Судоходство". Поджог связывает с профессиональной деятельностью.