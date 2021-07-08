Бывшему главе Укравтодора Новаку прилетели новые обвинения

Славомиру Новаку выдвинули новые обвинения. Фото: facebook.com/Nowak.Slaw

Бывшему исполняющему обязанности председателя Укравтодора Славомиру Новаку выдвинули новые обвинения в Польше.

Его подозревают в получении взятки в 315 тыс. евро во время публичных заказов на строительство дорог в Украине, передает польское издание РАР.

"За деньги должен был поддержать определенную компанию в процессе получения и исполнения публичных заказов, касающиеся строительства и ремонта дорог в Украине", - сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

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По мнению следствия, он получил деньги, когда занимал должность председателя Укравтодора (с 2016 по 2019 годы). Сам Новак обвинения отверг и отказался давать показания.

В Польше центральное антикоррупционное бюро задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, организации преступных схем и отмывании денег. Расследование международное. Его ведут одновременно центральное антикоррупционное бюро и районная прокуратура в Варшаве, а также специальная антикоррупционная прокуратура в Киеве и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Славомир Новак с 2011-го по 2013 год работал в должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. Также с 2016-го до 2019 года он занимал должность главы Укравтодора.