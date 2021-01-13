Суд продлил арест экс-главе Укравтодора Новаку

Славомиру Новаку продлили арест. Фото: Facebook

Окружной суд в Варшаве продолжил временный арест бывшему исполняющему обязанности председателя Госагентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку.

Его подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. Об этом сообщает Польское радио.

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"Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил временный арест экс-главе Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомиру Новаку еще на три месяца", - говорится в сообщении.

Таким образом, Новак останется под стражей до 16 апреля.

20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Также в январе этого года Новаку направили уведомление о подозрении относительно препятствования им исполнения решений суда. Сейчас он задержан в Польше.