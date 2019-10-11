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пятница, 11 октября 2019 16:05

Бывшего спасателя нашли мертвым в лесопосадке - теперь родственники требуют эксгумации и следствия
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30-летнего Виталия Дмитренко нашли мертвым в лесопосадке спального микрорайона. Родственники подозревают, что полиция скрывает причину смерти
Фото: Фото предоставлено родственниками
30-летнего Виталия Дмитренко нашли мертвым в лесопосадке спального микрорайона. Родственники подозревают, что полиция скрывает причину смерти
Такие повреждения нашли родственники на теле умершего. Утверждают: это следы пыток
Такие повреждения нашли родственники на теле умершего. Утверждают: это следы пыток
Справка из бюро судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Виталия Дмитренко

На прошлой неделе в Полтаве нашли мертвым 30-летнего Виталия Дмитренко. После вскрытия тело отдали на захоронение. Теперь родные сомневаются в причине смерти и требуют расследования.

Корреспондент Gazeta.ua общался с семьей сестры умершего и полицией.

Виталий Дмитренко 10 лет прослужил в подразделении ГСЧС в Полтаве. В ноябре прошлого года не продлил контракт и уволился. Чтобы заработать денег, поехал на заработки в Польшу. Как рассказывают родственники Виталия, за границей у мужчины украли паспорт. Поэтому, в 20-х числах сентября он вернулся в родную Полтаву, чтобы восстановить документы.

Последний раз родные видели Виталия живым 30 сентября около 14 часов. Ему кто-то позвонил и мужчина быстро ушел из дома матери, к которой наведывался в гости.

"Мы не сразу поняли, что его никто не видел. Привыкли, что он звонил не каждый день - еще со времен его работы спасателем. Затем никто не мог к нему дозвониться. Через два дня его мать ушла и написала заявление о пропаже. Это было 2 октября около 10 часов. Подозрительно быстро нам позвонили, что его нашли - около 13.00. По некоторым данным, оперативная информация о найденном Виталия прошла уже в 11-ть. Я думаю, полиция что-то скрывает ", - считает Юрий Горбенко. Он муж Марины, сестры умершего.

Именно Юрий вместе с тестем поехали на опознание тела Виталия Дмитренко. Тело бывшего спасателя, по данным правоохранителей, нашли случайные прохожие в лесопосадке недалеко от дома по ул. Огнивська, 14.

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Горбенко утверждает, на момент опознания света в лесопосадке было недостаточно. Он узнал умершего родственника, но обратил внимание, что лицо было в чем-то темном. Подумал, что это запеклась кровь, потому что родственника избили.

"Когда мы приехали, я обратил внимание, что тело лежит ровно. Значит, его переводили. Мне кто-то сказал, что он сделал себе укол в пах, потому что был наркоманом. А от этого оторвался тромб и это привело к смерти. Мы не верим - он не наркоман ", - пояснил Юрий.

Тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам вскрытия дали заключение, что телесных повреждений нет, причина смерти - отравление неизвестным веществом. Через два дня Виталия позволили похоронить.

"При захоронении обнаружили на теле Виталия многочисленные следы пыток, таких как пробит череп, синяки и гематомы на голове и теле, надорванные ушные раковины, следы гематом на запястьях рук от наручников, многочисленные следы ожогов на руках", - рассказала Марина Горбенко, сестра умершего.

Повреждения сфотографировала перед тем, как похоронить брата. Почему не обратились сразу в полицию, родственники не могут объяснить. Говорят, были в шоке, растерялись.

Родные уверены: над Виталием кто-то издевался, а полиция скрывает следы преступлений. В полиции же уверены: в смерти Виталия Дмитренко криминала нет.

"Он умер своей смертью, врачи это констатировали. Никаких внешних признаков насильственной смерти у него нет. Ушел из дома 30 сентября. Пролежал мертвым около двух суток в кустах неподалеку ставка на Огнивке. Обнаружили прохожие, сообщили в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа с привлечением судебно-медицинских специалистов. Осмотрели тело. Понятно, что за это время по телу полазили улитки, сделали свое дело насекомые и тому подобное. Личные вещи его были при нем. Не было ни ограбления, ни избиения. В больнице сделали вскрытие. Медики сообщили, что он умер от отравления неизвестным веществом. На исследование взяли необходимые образцы и биологические жидкости. Как и всегда в таких случаях, следователи проводят проверку, открытое уголовное производство ", - рассказал пресс-секретарь ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Мать и сестра умершего ищут правды. Написали заявление в прокуратуру с требованием пересмотреть дело. Сейчас требуют эксгумации тела и изучения доказательств комиссией из независимых судмедэкспертов.

Пьяный 50-летний мужчина убил односельчанина, потому что приревновал к нему свою жену. Трагедия произошла в селе Кустолово Новосанжарского района Полтавской области.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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