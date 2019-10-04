Ревнивый убийца-рецидивист забил односельчанина топором

Пьяный 50-летний мужчина убил односельчанина, потому приревновал к нему свою жену. Трагедия произошла в селе Кустолово Новосанжарского района Полтавской области.
О событии Gazeta.ua рассказал начальник Новосанжарского отдела полиции Петр Семенюта.
2 октября в полицию поступило сообщение от жителя села Кустолово. В соседнем доме он обнаружил окровавленное тело хозяина.
"Во время выезда правоохранители обнаружили тело 57-летнего жителя дома. При проведении оперативно-розыскных мероприятий криминалисты установили жителя этого же села, который совершил это преступление в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и держат под стражей", - рассказал майор Семенюта.
Задержанный в содеянном сознался. Его имя пока не сообщается - известно, что он дважды отбывал наказание за умышленное убийство.
Преступление в Кустолово убийца совершил по личным мотивам. Был знаком со своей жертвой.
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"Он пришел туда забрать свою жену, которая там скрывалась после скандала с фигурантом. На почве ревности избил хозяина дома. Нанес несколько ударов по голове тупым предметом - обухом топора", - пояснил правоохранитель.
Между женщиной убийцы и погибшим были дружеские отношения. Женщина бежала к его дому, когда ее оскорблял пьяный собственный муж. О любовных отношениях речь не идет, говорят в полиции.
Задержанному инкриминируют умышленное убийство, совершенное лицом, уже совершавшим подобные преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
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