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среда, 02 октября 2019 14:05

На лестнице возле квартиры убили 27-летнюю женщину
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В Харькове нашли убитой 27-летнюю женщину. В причастности к преступлению подозревают ее 27-летнего сожителя
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове нашли убитой 27-летнюю женщину. В причастности к преступлению подозревают ее 27-летнего сожителя
В Харькове нашли убитой 27-летнюю женщину. В причастности к преступлению подозревают ее 27-летнего сожителя

В Харькове в одном из домов на ул. Василия Мельникова нашли убитой 27-летнюю женщину.

Тело лежало на лестнице возле квартиры, которую женщина снимала вместе с 27-летним сожителем. Его задержали по подозрению в убийстве, сообщил начальник областной полиции Валерий Сокуренко.

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"Установили, что мужчина может передвигаться в автомобиле Мерседес как в качестве водителя, так и в качестве пассажира. Также оперативники получили информацию о возможном маршруте передвижения разыскиваемой машины. Был введен план "Перехват". Через несколько часов злоумышленника задержали в городе Купянск", - рассказал Сокуренко.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства преступления устанавливаются. Подозреваемого могут посадить на 15 лет.

На Днепропетровщине вынесли приговор 24-летнему Константину Бондаренко из села Орловщина. Он задушил и бросил в колодец беременную сожительницу Юлию Волоху, 31 год. За убийство получил 15 лет за решеткой. Такой приговор вынес Новомосковский горрайонный суд.

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