На лестнице возле квартиры убили 27-летнюю женщину

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове в одном из домов на ул. Василия Мельникова нашли убитой 27-летнюю женщину.

Тело лежало на лестнице возле квартиры, которую женщина снимала вместе с 27-летним сожителем. Его задержали по подозрению в убийстве, сообщил начальник областной полиции Валерий Сокуренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина выбросил сожительницу с 4-го этажа

"Установили, что мужчина может передвигаться в автомобиле Мерседес как в качестве водителя, так и в качестве пассажира. Также оперативники получили информацию о возможном маршруте передвижения разыскиваемой машины. Был введен план "Перехват". Через несколько часов злоумышленника задержали в городе Купянск", - рассказал Сокуренко.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства преступления устанавливаются. Подозреваемого могут посадить на 15 лет.

На Днепропетровщине вынесли приговор 24-летнему Константину Бондаренко из села Орловщина. Он задушил и бросил в колодец беременную сожительницу Юлию Волоху, 31 год. За убийство получил 15 лет за решеткой. Такой приговор вынес Новомосковский горрайонный суд.