Было много планов на жизнь: друзья не верят в самоубийство Шишова

В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки. Фото: instagram.com/vvshishov

Незадолго до смерти лидеру Белорусского дома в Украине Виталию Шишову и его девушке поступила информация, что готовится операция по его устранению белорусской спецслужбой.

Но Шишов не отнесся к этому серьезно. И сразу поплатился за беспечность. Нет сомнений, что Виталия убили, рассказала белорусская эмигрантка, не захотевшая называть имя в целях безопасности.

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"Он был не просто активистом, который стоит с флажком на киевском Майдане. Он многое делал, борясь с режимом в Беларуси. Именно поэтому его, видимо, и решили устранить. В том, что произошло убийство, никто не сомневается. У Виталика было множество планов на жизнь, прекрасные отношения с девушкой. Они встречались полгода, конфетно-букетный период. Так что предпосылок к самоубийству не было никаких", - сказала девушка, передает "Сегодня".

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на ежедневную пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Мужчину нашли повешенным 3 августа.