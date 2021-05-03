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понедельник, 03 мая 2021 12:52

"Была светлой и веселой" - показали фото 18-летней погибшей с Infinity
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18-летняя Александра погибла в автотрощи в Киеве. Была пассажиркой Infinity, который влетел в опору светофора
Фото: instagram.com/____favoritka____/
18-летняя Александра погибла в автотрощи в Киеве. Была пассажиркой Infinity, который влетел в опору светофора
18-летняя Александра погибла в автотрощи в Киеве. Была пассажиркой Infinity, который влетел в опору светофора

Жертвой смертельной автотрощи на ул. Леси Украинки в Киеве стала 18-летняя Александра. Девушка была одной из двух пассажирок 26-летнего Павла Белоконя, который на Infinity влетел в опору светофора.

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Александра вела Instagram под ником favoritka. Была достаточно активной в соцсети. На ее странице много снимков с отдыха, на природе и селфи. В аккаунте пользователи выражают соболезнования ее родным и близким. Говорят, Александра была светлой и веселой.

Авария произошла 1 мая в центре Киева. 26-летний водитель автомобиля Infinity G25, двигаясь по бульвару Леси Украинки, не справился с управлением и вылетел с дороги на дерево и опору светофора. На месте происшествия погибла 18-летняя пассажирка иномарки. Водитель и еще одна пассажирка 2002 года рождения пострадали. Водителя задержали на 60 дней без права внесения залога. Проверкой установлено, что он был за рулем пьяный.

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Дата
03
мая

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