Была и бросала в собачью будку: мать издевалась над сыновьями (18+)

В Кривом Роге женщину обвинили в систематическом избиении малолетних сыновей. Она все отрицает. Не нашли следов насилия и социальные работники. Фото - Politeka.net

В Металлургическом районе Кривого Рога женщина бьет своих 3 и 5-летнего сыновей - шлангами и палками. А младшего даже бросала в собачью будку. Соседи уверяют, что каждый день слышат детский плач и крик.

Когда пытались вмешаться - сами нарвались на нецензурную брань и получили тумаков. Об этом рассказали местная жительница Ирина Уманская.

"Соседи сплотились против насилия над детьми. Нельзя уже терпеть каждый день эти крики, побои и унижения детей. Мои попытки зафиксировать, как женщина бьет своего 3-летнего сына по голове, закончились поцарапанным лицом и руками", - рассказала женщина.

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Другие соседи говорят, женщина хорошая мать, сыновей любит. Но может быть психически неуравновешенной и вроде раньше лечилась.

Семью проверила социальная служба. Уверяют, следов насилия на детях не обнаружили. Однако мальчики педагогически отсталые.

"Мы собрали комиссию, чтобы проверить детей и условия их проживания. Осматривал сам лично и врач. Там нет никаких следов насилия. У младшего мальчика на теле обнаружили следы от укуса собаки - на затылке и чуть ниже грудной клетки. Думаю, эта ситуация - просто конфликт между соседями", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Роман Кость, руководитель районной службы по делам детей.

В дальнейшем представители службы будут наблюдать за семьей. Детей по просьбе матери поместили в социально-психологический центр. Сама женщина в это время приводит в порядок жилье.

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В Малиновском районе Одессы женщина систематически издевалась над своим 2-летним ребенком. Местные жители вызвали полицию. Однако никакой реакции. За помощью они обратились к волонтеру Любви Любушкиной.