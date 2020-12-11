Был весь в крови: мужчина напал на медиков, которые хотели помочь

В Одессе пьяный мужчина набросился на медиков больницы №11. Они хотели ему помочь, но он реагировал на это агрессивно.

В соцсети опубликовали информацию об избитом подростке, которому якобы не помогли в больнице, пишет tsn.ua.

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Автор: tsn.ua Сейчас мужчина находится в изоляторе больницы

"На улице замерзает подросток лет 16-19. Плохо говорит, так как губы склеились. Но из того, что удалось разобрать, зовут его Игорь. Не бездомный. От еды отказывается, прячет лицо. Стесняется", - написала Людмила Косолапова.

В больнице эту информацию опровергли. По словам прессекретаря департамента здравоохранения Елены Вельможко, мужчина вчера вечером несколько раз приходил в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она добавила, что он вел себя неадекватно. Ему примерно 20 лет.

"При попытке оказать ему первую помощь, он набросился на медработников. Они вызвали полицию, но пока ее ждали, парень ушел. Сегодня утром он вернулся и продолжал вести себя агрессивно", - сообщила Елена Вельможко.

Сейчас мужчина находится в изоляторе больницы. Вопрос будут решать с привлечением полиции.

В Николаеве мужчине стало плохо и прохожие вызвали ему "скорую". Уже возле больницы он напал на медиков и покусал их.