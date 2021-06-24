"Был в состоянии аффекта" - показали видео допроса убийцы-взрывателя с Белогородки

Фото: Андрей Небытов

43-летний моряк, которого задержали по подозрению в жестоком убийстве знакомого и поджоге дома в Белогородке Киевской области, признался в содеянном.

Он признал себя виновным и утверждает, что убил "в состоянии аффекта". Соответствующее видео опубликовал начальник областной полиции Андрей Небытов.

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"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь. Свою вину признаю. Готов сотрудничать со следствием", - сказал подозреваемый.

Мужчина поджег квартиру, воспользовавшись бензином и порохом, хранившимся в квартире убитого. Тот был охотником и самостоятельно изготавливал патроны для оружия.

Сегодня подозреваемому будут выбирать меру пресечения.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажки 21 июня в 13:20. Начался пожар. Огонь перекинулся на два верхних этажа и крышу. Пострадали 10 человек. Во время тушения спасатели нашли тело мужчины. Выяснилось, он погиб не в огне. Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Проживает неподалеку. Имеет семью, но она живет в Севастополе.