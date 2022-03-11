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пятница, 11 марта 2022 14:05

Спецтема: Война России против Украины

"Буду зарабатывать" - захватчик рассказал родственнице, как грабит дома украинцев

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&quot;Буду зарабатывать&quot; - захватчик рассказал родственнице, как грабит дома украинцев
Перехватили разговор одного из оккупантов с родными. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Российские захватчики не скрывают, что "план захвата Украины" не сработал. Оккупанты продолжают убивать и грабить мирное население.

Об этом один из агрессоров рассказал в разговоре с родственницей, которую удалось перехватить.

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"Мы здесь под минометным обстрелом каждый день. Дубак – конкретный", – говорит агрессор женщине.

- Вы что, не одеты? – родственница.

- Jдеты, но не по погоде. Мы же шли на пять дней всего-навсего, вот. Но я, наверное, останусь. Ну пока есть возможность заработать – буду зарабатывать. У меня есть дофигища нового серебра.

– А как вы будете проходить? Смотри, чтоб мародёрство не приписали.

– Cказали, что все можно.

– Тогда попробуй сохранить и привезти.

– Но есть пару цепок, которые нашел в доме.

– Посмотрим. Если что, я зачищу, если посчитаешь нужным привезти, я умею с металлом работать.

За 16 дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов. Также уничтожены 353 танка, 1165 боевых бронированных машин, 125 артиллерийских систем, 58 реактивных систем залпового огня, 31 средств ПВО, 57 самолетов, 83 вертолета, 558 единиц автомобильной техники, три корабля/катера, 60 цистерн летательных аппаратов.

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