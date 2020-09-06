Будет ли этому конец: началась операция поднятия затонувшего танкера Delfi

Затонувший танкер Делфи начали оттягивать с пляжа. Фото: odessa-life.od.ua

На пляже в Одессе начался финальный этап операции по подъему затонувшего танкера Delfi. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Заключительная операция включает откатку воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве. Также испытывают водотечность и перетянут танкер на глубину.

Затем заведут тросов и устройства для обязанности танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";

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Напомним, работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут отсрочить через сезон штормов; точную дату завершения работ в Министерстве инфраструктуры не называют. Сначала танкер Delfi планировали отбуксировать из одесского пляжа "Дельфин" до 24 августа.

Капитана затонувшего танкера Delfi вблизи одесского пляжа "Дельфин" приговорили к одному году ограничения свободы. Приговор вынес Приморский районный суд Одессы.