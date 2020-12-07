Брал уроки игры на гитаре: назвали имена подозреваемых в убийстве музыканта

35-летний Денис Мамедов работал тренером в спортклубе "Спортлайф". Он - один из подозреваемых в убийстве в Киеве музыканта Александра Деревянко. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Сообщили имена 2 подозреваемых в убийстве в Киеве музыканта и аранжировщика 65-летнего Александра Деревянко.

Это 35-летний Денис Мамедов. Работал тренером в спортклубе Sport Life. И 31-летний Юрий Туманский. Об этом сообщает "Киев оперативный".

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"Для осуществления этого плана Мамедов придумал, что хочет научиться играть на гитаре, для этого ему необходимо было взять уроки у Деревянко. Так он втерся в доверие к музыканту и проник в его жилище, где и произошло убийство. Все это сделано было для того, чтобы завладеть двумя квартирами умершего", - сказано в сообщении.

Имя 3-го сообщника, 31-летнего киевлянина, пока что не известно.

В Киеве бесследно исчез известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко. Последний раз его видели в воскресенье 22 ноября. Как установили следователи, мужчину убили в его квартире, когда тот давал уроки музыки. На него набросились, избили и задушили. Тело вывезли в гаражный кооператив и планировали залить бетоном. Мотивом стало имущество музыканта - деньги и 2 квартиры.