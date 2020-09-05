Мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой. Инцидент произошел днем в субботу в одном из дворов на левом берегу города. Чиновник проводил встречу с местными жителями, сообщает "Днепр оперативный".

Нападающего задержали на месте сами горожане, присутствовавшие на встрече. Как пишет издание, нападающий может быть на работе у местного бизнесмена Александра Петровского.

Автор: FB/Borys Filatov Мэра облили зеленкой на встрече с горожанами

Филатов продолжил встречу с людьми. Также заявил, что "мафия не сможет его запугать, и он продолжит встречи с людьми".

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"Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и идиоты, которые, в принципе, ничего не могут тебе сделать, потому что они - мрази. И идиоты"", - написал мер Днепра у себя на Facebook.

Кортежі представителей нінішньої власти "навіть не снилися" п'ятому президенту України Петру Порошенку, казав ранее Філатов.