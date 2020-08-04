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вторник, 04 августа 2020 10:56

Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов

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Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов: "Жители Днепра все более негативно относятся к партии "Слуга народа". Фото: пресс-служба мэра

Кортежи представителей нынешней власти "даже не снились" пятом президенту Украины Петру Порошенко. Именно из-за таких двойных стандартов и накопление разочарования жители Днепра все более негативно относятся к партии "Слуга народа".

Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

"Начиная от заказа проституток в Раде и заканчивая заявлениями о неполноценных или некачественных детях. А дачи, а кортежи, которые не снились даже Порошенко. Я это точно знаю. Когда к нам в город приезжал Порошенко, у него было две-три машины, даже мы за ним болтались в автобусе по дороге. А сейчас в кортеже 50 машин с мигалками, люди все это видят", - говорит Филатов.

"Если вы видели последние рейтинги, то по всей стране в уважаемых "слуг народа" перспективы совсем нехорошие, и непонятно, какими эти перспективы будут до октября. Негатив накапливается, предвыборные обещания не выполняются, между ожиданиями и реальностью не просто пропасть, а вселенная. Но у каждого человека есть понятие психологической самокомпенсации. Они не могут признаться себе, что ошиблись в выборе, но рано или поздно наступит прозрение", - считает Филатов.

"Нынешние правители понимают, что местные выборы приведут к определенной делегитимизации власти. После "зеленого цунами" на президентских и парламентских выборах они покажут, что массовое разочарование нашло подтверждение в умах избирателей", - предостерегает мэр Днепра.

РБК-Украина
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