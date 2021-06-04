Большую цистерну химикатов российского производства ввезли в Украину

Служба безопасности Украины пресекла попытку ввоза более 20 т метилового эфира уксусной кислоты, произведенного на одном из российских предприятий.

К этой компании решением СНБО Украины применены экономические и ограничительные санкции, сообщили в пресс-службе СБУ.

Автор: ssu.gov.ua Цистерну с метилацетатом производства РФ изъяли на Киевской таможне

Сотрудники спецслужбы установили, что указанный химический растворитель организаторы уже переправляли в адрес одного из украинских предприятий в Луганской области.

Во время проверки оперативной информации и таможенных документов правоохранители установили, что за последний месяц этот товар дельцы уже пытались ввезти в Украину. Он сразу был реэкспортирован назад в РФ.

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Дельцы вновь попытались ввезти жидкость - уже якобы от другого производителя. Вместо санкционного российского завода в документах было указано московское производственное предприятие, на которое экономические и другие ограничительные санкции СНБОУ не распространяются.

Цистерну с метилацетатом изъяли. Разоблачение сделки СБУ осуществляла совместно с Киевской таможней Государственной таможенной службы.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о продлении срока действия санкций против 674 физических и 138 юридических лиц, связанных с агрессией РФ против Украины. В том числе ряда российских телеканалов и ИT-компаний. Текст указа и два соответствующих списка опубликовали в пятницу, 21 мая, на сайте президента.