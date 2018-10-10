Больше не секрет: сообщили, сколько на самом деле тонн боеприпасов было на 6 арсенале

10 октября на территории арсенала вблизи Ични продолжается тушение пожара и детонация боеприпасов. Фото - РБК

До начала взрывов на 6 арсенале Минобороны возле Ични на Черниговщине находилось 69,5 тыс. т боеприпасов. Из них более 40 тыс. т - пригодных к применению. Об этом сказал министр обороны Степан Полторак на заседании правительства.

"На момент происшествия на хранилище находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов. Из них боеготовых, способных к применению, было 43 тыс. тонн. Остальные 18 тыс. тонн - это были элементы боеприпасов и комплектующих к боеприпасам. Остальные, это более 8 тонн - боеприпасы, которые не стоят на вооружении ВСУ. Такие, как мощные мины от "Тюльпана", которого нет на вооружении и которые подлежали утилизации", - уточнил Полторак.

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Накануне ГСЧС сообщила, что на военном складе может находиться до 88 тыс. т боеприпасов. В Минобороны точной цифры не назвали, ссылаясь на секретность информации.

10 октября на территории арсенала возле Ични продолжается тушение пожара и детонация боеприпасов. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано. К тушению привлекли 2 инженерные машины разграждения, 4 пожарные танка Вооруженных сил Украины и 2 самолета Ан-32П ГСЧС. Авиация провела воздушную разведку технической территории арсенала и осуществила 7 сбросов воды (56 т).