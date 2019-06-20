"Больше интересовался телефоном" - новые данные о подозреваемом в убийстве Дарьи Лукьяненко

 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке"
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке"
Просмотров: 738
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1197
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1233
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4482
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1449
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 279
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 315
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7668
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 360
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
6
4
4
3
3
Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент
Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
Видео
Все видео
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Пассажиры сражались за место в автобусе
Пассажиры сражались за место в автобусе
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 279
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1998
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3150
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 801
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
четверг, 20 июня 2019 00:33

"Больше интересовался телефоном" - новые данные о подозреваемом в убийстве Дарьи Лукьяненко

  Комментировать
&quot;Больше интересовался телефоном&quot; - новые данные о подозреваемом в убийстве Дарьи Лукьяненко
11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла 13 июня. В течение недели ее искали около полутысячи человек. Нашли в выгребной яме уличного туалета у дома местного жителя. Фото - od.npu.gov.ua

Обыск в доме подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко, 22-летнего Николая Николая Тарасова с Ивановки Одесской области, начался около 18.00.

Мужчина живет вместе со старшим братом и родителями. Они предприниматели. Торгуют на местном рынке "Привоз" рядом с точкой матери Дарьи.

Мать мужчины принимала активное участие в поисках пропавшей девочки. К ним несколько раз приходили полицейские с осмотром - родители не препятствовали, позволяли все изучать в доме и во дворе.

По их словам, в день исчезновения Даши он помогал им на рынке. В то время, когда она пропала, принимал душ. А потом играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках. В селе говорят, что парень увлекался компьютером, жил как отшельник, фактически не выходил из дома. Также он иногда помогал как грузчик родителям Даши. Но на девочку, если они случайно встречались, не обращал никакого внимания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция, "скорая" и нечеловеческий плач: что происходит возле дома, где нашли пропавшую девочку

"Больше интересовался телефоном. С виду он обычный парень, среднего роста и телосложения. Несколько лет нигде не работал. Последняя работа - сезонная. Тогда он заработал приличные деньги. Часть отдал родителям, часть потратил на покупку одежды для себя. Он из тех, мимо кого прошел бы и не обратил внимания", - говорят местные, передает "Крапка".

Как рассказала мать подозреваемого, сын добровольно прошел проверку на детекторе лжи. Но тест провалил. Впрочем, женщина это объясняла тем, что сын долгое время находился в депрессии.

Нихто в Ивановке до последнего не верил в убийство. Люди ждали, что кто-то обратится с требованием выкупа.

11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла 13 июня. Около 14.00 она вышла из рынка "Привоз", где работает ее мать и пошла в школу на репетицию танцевального номера. Их коллектив подал заявку на конкурс, который состоится 20 июня. Однако в школу девочка так и не дошла. В течение недели ее искали около полутысячи человек. Нашли вечером 19 июня в выгребной яме уличного туалета у дома Тарасовых. Во время допроса подозреваемый признался, что душил девочку в доме. А потом раздел до гола и бросил в яму. Одежду сжег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Больше интересовался телефоном" - новые данные о подозреваемом в убийстве Дарьи Лукьяненко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп 1 Просмотров: 98871
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 82347
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 58345
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 9 Просмотров: 43372
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 38514
Происшествия
Полиция, "скорая" и нечеловеческий плач: что происходит возле дома, где нашли пропавшую девочку
Полиция, "скорая" и нечеловеческий плач: что происходит возле дома, где нашли пропавшую девочку Просмотров: 2907
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко Просмотров: 4725
Преступление скрывали: сообщили шокирующую деталь об убийстве Дарьи Лукьяненко
Преступление скрывали: сообщили шокирующую деталь об убийстве Дарьи Лукьяненко Просмотров: 2826
"Родных и близких ждет настоящий ад на земле" - рассказали об убитой Дарьи Лукьяненко
"Родных и близких ждет настоящий ад на земле" - рассказали об убитой Дарьи Лукьяненко Просмотров: 9100
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 18828
Больше всего комментируют
34
Тимошенко срочно нужны выборы
29
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
25
У каких партий больше шансов попасть в Раду
24
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
20
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
Голосов: 1120
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua