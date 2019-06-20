"Больше интересовался телефоном" - новые данные о подозреваемом в убийстве Дарьи Лукьяненко

11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла 13 июня. В течение недели ее искали около полутысячи человек. Нашли в выгребной яме уличного туалета у дома местного жителя. Фото - od.npu.gov.ua

Обыск в доме подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко, 22-летнего Николая Николая Тарасова с Ивановки Одесской области, начался около 18.00.

Мужчина живет вместе со старшим братом и родителями. Они предприниматели. Торгуют на местном рынке "Привоз" рядом с точкой матери Дарьи.

Мать мужчины принимала активное участие в поисках пропавшей девочки. К ним несколько раз приходили полицейские с осмотром - родители не препятствовали, позволяли все изучать в доме и во дворе.

По их словам, в день исчезновения Даши он помогал им на рынке. В то время, когда она пропала, принимал душ. А потом играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках. В селе говорят, что парень увлекался компьютером, жил как отшельник, фактически не выходил из дома. Также он иногда помогал как грузчик родителям Даши. Но на девочку, если они случайно встречались, не обращал никакого внимания.

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"Больше интересовался телефоном. С виду он обычный парень, среднего роста и телосложения. Несколько лет нигде не работал. Последняя работа - сезонная. Тогда он заработал приличные деньги. Часть отдал родителям, часть потратил на покупку одежды для себя. Он из тех, мимо кого прошел бы и не обратил внимания", - говорят местные, передает "Крапка".

Как рассказала мать подозреваемого, сын добровольно прошел проверку на детекторе лжи. Но тест провалил. Впрочем, женщина это объясняла тем, что сын долгое время находился в депрессии.

Нихто в Ивановке до последнего не верил в убийство. Люди ждали, что кто-то обратится с требованием выкупа.

11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла 13 июня. Около 14.00 она вышла из рынка "Привоз", где работает ее мать и пошла в школу на репетицию танцевального номера. Их коллектив подал заявку на конкурс, который состоится 20 июня. Однако в школу девочка так и не дошла. В течение недели ее искали около полутысячи человек. Нашли вечером 19 июня в выгребной яме уличного туалета у дома Тарасовых. Во время допроса подозреваемый признался, что душил девочку в доме. А потом раздел до гола и бросил в яму. Одежду сжег.