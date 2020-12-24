Больного коронавирусом мужчину нашли мертвым в туалете

Врачи пытались реанимировать мужчину, однако было уже поздно Фото: rayon.in.ua

В Бердичеве Житомирской области больной коронавирусом пациент умер в туалете инфекционного отделения больницы. Его нашли перепуганные родственники, которые не могли ему дозвониться.

Врачи пытались реанимировать мужчину, однако было уже поздно, пишет tsn.ua. Ему было 74 года, он попал в больницу в тяжелом состоянии, был на кислородной поддержке.

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Родные умершего уверены, что мужчина умер в туалете из-за халатности врачей. Якобы, они не заметили, что пациент исчез. А медики говорят, что это трагическая случайность - он мог умереть где угодно.

Мужчина имел сахарным диабетом. Врачи не рекомендовали ему вставать, но он не послушал.

В больнице начали служебное расследование, а родственники написали заявление в полицию и требуют привлечь к ответственности медперсонал инфекционного отделения больницы за недосмотр за тяжелобольным пациентом.

В Боярке Киевской области возле отделения реанимации от сердечного приступа умерла женщина. Сначала к ней отказалась приезжать "скорая", а потом Светлану Гончар не приняли в больнице.