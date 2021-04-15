Больницу охватил масштабный пожар: показали фото

В Долинской центральной районной больнице в городе Долина на улице Оксаны Грицей утром 15 апреля произошел масштабный пожар.

Из здания спасатели эвакуировали 37 человек, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Ивано-Франковской области.

Известно, что загорелась кровля двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса больницы. В целом пылало до 250 кв. м.

Фото: facebook.com/MNSIFR

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Пожар тушили 79 спасателей. Обошлось без жертв и пострадавших.

В 9:04 пожар локализировали, а в 9:49 ликвидировали полностью.

12 марта, на ул. Лесозащитная, 11-Б в Киеве произошел пожар в доме престарелых "Серебряный век". Загорелась кровля трехэтажного здания.