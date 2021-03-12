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пятница, 12 марта 2021 09:31

Загорелся дом для престарелых
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В пятницу утром, 12 марта, на ул. Лесозащитная, 11-Б в Киеве произошел пожар в доме престарелых "Серебряный век". Загорелась кровля трехэтажного здания.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Фото: ГСЧС Украины

"На объекте находилось 65 человек пожилого возраста. Подразделениями ДСНС и обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуированы на 1-й этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала", - говорится в сообщении.

В 7:17 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекли 35 пожарных и 8 единиц спецтехники.

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21 января 2021-го в Харькове в пансионате для пожилых людей "Золотое время" на ул. Нижнегиевський, 150-Б произошел пожар. В доме были 33 человека. Это пациенты и четверо работников. Погибли 15. Все были лежачие, поэтому не могли спастись. Через 3 дня в больнице от стресса умер 80-летний.

4 подозреваемых в трагедии арестовали без права на залог.

ГСЧС поручили проверить состояние противопожарной безопасности в гостиницах, пансионатах и хостелах Украины. Власти городов - провести работу по установлению законности домов престарелых.

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Дата
12
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