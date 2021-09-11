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суббота, 11 сентября 2021 01:44

Болгарского наркобарона "уложили на асфальт" украинские полицейские

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Болгарского наркобарона &quot;уложили на асфальт&quot; украинские полицейские
В Киеве задержали болгарского наркобарона. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали болгарского наркобарона Эвелина Банева-Брендо.

Банева разыскивал Интерпол с 2016 года. В последний раз он был приговорен к 6 годам лишения свободы за отмывание денег от незаконного оборота наркотиков Верховным кассационным судом Болгарии в 2018 году. В Италии и Румынии ему грозит наказание в виде 20 и 10,5 лет за решеткой за незаконный оборот наркотиков, сообщает "Радио Свобода".

Последний раз имя Брендо упоминалось в СМИ в конце 2020 года. Тогда офис генерального прокурора Швейцарии объявил о завершении 12-летнего расследования по отмыванию денег от незаконного оборота наркотиков с участием болгарской мафии. Обвинения были предъявлены Credit Suisse Bank, его бывшему менеджеру и нескольким другим подозреваемым.

Банева-Брендо экстрадируют.

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Служба безопасности Украины задержала криминального авторитета из РФ, известного под прозвищем Рома Попенок.

"Разыскиваемый занимал в российской уголовном среде высокое положение и находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью РФ", - сообщает СБУ.

В Украине он пытался распространить влияние российского криминалитета.

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