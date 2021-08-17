Более 180 человек хотели въехать в Украину с фальшивыми Covid-документами

С начала проверки документов о Covid-вакцинации в пунктах пропуска остановили и развернули 182 человека, пытавшихся пересечь границу с поддельными или чужими сертификатами.
За прошедшие сутки на границе обнаружили двух иностранцев с чужим и поддельным Covid-документами, сообщает Государственная пограничная служба.
"Въехать в Украину с чужим сертификатом об иммунизации пытался гражданин Польши. Пограничники Львовского отряда в пункте пропуска "Шегини", сразу же установили, что документ иностранцу не принадлежит", - говорится в сообщении.
В пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда остановили россиянина, следовавшего с поддельным ПЦР-тестом. В фальшивом документе подделали печать и подпись врача.
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Правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых Covid-сертификатов и справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Штамповали и фальшивые дипломы, аттестаты и приложения к ним, удостоверения, свидетельства и другие документы.
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