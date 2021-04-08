Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика

7-летний Матвей Читкайло из села Холонов Гороховского района на Волыни более 15 ч. бродил по болотам.

Мальчик исчез 7 апреля. Днем играл с соседскими детьми на площадке, но домой не вернулся. Последний раз люди видели его около 17:00. Мать заметила исчезновение в 21 час. В полицию обратилась в 8:55 сегодня, 8 апреля.

Gazeta.ua собрала все подробности исчезновения и поисков мальчика, которые имели успех.

Фото: vl.npu.gov.ua

Что известно о семье Матвея

Матвей - второклассник местной школы. Проживает со старшим братом и матерью Натальей. Женщина злоупотребляет алкоголем. Дети живут в ненадлежащих условиях. Однако ни компетентные органы местного самоуправления, ни соцслужбы об этом в полицию не сообщали, рассказал Gazeta.ua заместитель начальника областной полиции Сергей Козак.

"Это семья, в которой двое детей. Их воспитывает только мама. Семья неблагополучная, не побоюсь этого слова. Поиски мальчика мы начали с опроса родственников и соседей. И выяснили, что малый высказывал намерения не возвращаться домой. Он боялся маминого наказание за проступок. И хотел быть где угодно, только не дома. Пока не надумает вернуться", - рассказал Сергей Козак.

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Как проходили поиски

В селе организовали поисковый штаб. Кроме полицейских, были задействованы военные, кинологи и местные жители. Задействовали к поискам всю необходимую технику и все средства.

Поиски осложнялись тем, что село окружено прудами с камышом. Одна из поисковых групп заметила на земле возле леса детский след. Пошли тем путем. Первыми парня примерно в 10 км от дома заметили правоохранители Снежана Лапкив и Степан Свинарчук, а также служебная собака Ника с гвардейским кинологом сержантом Денисом Тимченко.

"Тот обессиленный лежал в камышах у болота, примерно в 10 километрах от дома. Он уже не кричал и никого не звал. Подступить не было как, потому что кругом болото. Оперативники нашли выход, как к мальчику добраться. Если бы опоздали хоть на несколько минут - последствия были бы невосполнимыми. Он бы умер. Парня достали из грязи, отогрели. Дальше везли на телеге, а в село больше километра его нес на руках оперуполномоченный Вадим Барчук", - рассказал заместитель начальника областной полиции Михаил Сорока.

Автор: vl.npu.gov.ua В селе Холонов на Волыни исчез 7-летний Матвей Читкайло. На следующий день его нашли в болоте. Мальчик жив. Рассказал, что сбежал и боялся возвращаться домой

Что рассказал сам беглец

Матвей рассказал, что ушел из дома и боялся возвращаться. Бродил по воде. Не знал, куда идти дальше.

"Я в воду попадал. Ноги мокрые были. Спал на рву, так и с мокрыми ногами. Затем они высохли", - рассказал мальчик.

Автор: suspilne.media 7-летний Матвей вместе с братом в больнице. Дальнейшую судьбу детей будут решать соцслужбы

Что будет с Матвеем и его семьей

Сейчас мальчик находится в больнице. Он истощен, но угрозы жизни и здоровью нет. Вместе с ним в медучреждении и его брат.

Будет решаться вопрос о привлечении матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, по словам Сергея Козака. И соответствующие органы - за служебную халатность. Дальнейшую судьбу детей будут решать соцслужбы.

Автор: suspilne.media Наталья Читкайло самостоятельно воспитывает двух сыновей. Злоупотребляет алкоголем

Родные искали мальчика своими силами в день исчезновения, но тщетно. Полицейские развернули поисковую операцию сразу, как получили сообщение о пропаже ребенка. Она заняла около 4-х часов. И увенчалась успехом. Всего к поисковым работам привлекли более 100 полицейских, 25 нацгвардейцив, а также около 20 местных жителей. Одна группа правоохранителей прочесывала лес и территорию возле пруда в селе. Другие разделись на сектора и искали в других местах, пока не нашли ребенка.