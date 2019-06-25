Бойцовский пес едва не загрыз 77-летнюю прохожую

В Василькове Киевской области бойцовский пес чуть не разорвал 77-летнюю женщину.
Она проходила мимо частного дома, когда пес оторвался с привязи и выпрыгнул за пределы двора, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Прохожие помогли женщине и вызвали "скорую". Пострадавшую доставили в больницу с закрытым переломом левого плеча и множественными кусанными ранами верхних и нижних конечностей.
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Сейчас пес находится под строгим надзором и ограниченным передвижением.
Следователи открыли уголовное производство. Начато досудебное расследование.
В Вознесенске Николаевской области 27-летнюю женщину до смерти загрызла собака. Погибшую звали Евгения. Хозяином пса бойцовской породы является ее парень.
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