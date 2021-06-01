Блогерше с друзьями, которые разгромили гостиничный номер, грозит тюрьма

Уже известны подробности погрома в отеле в Киеве, который устроила скандальная блогера под ником ttiisshhiinnaa и ее друзья.
Двое парней и две девушки арендовали номер, в котором повредили мебель, громко себя вели и снимали свои действия на видео. Полицию вызвал администратор, который услышал шум, рассказали в отделе коммуникации ГУНП Киева.
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"Девушки и юноши, которые временно проживали в гостиничном номере, вероятно, навеселе, повредили мебель. Свои действия они снимали на видео и выложили в сеть. Наряд патрульной полиции доставил трех нарушителей в Шевченковский управления полиции. Это - киевляне, 19, 20 и 21 года Следственно-оперативная группа задокументировала факт повреждения имущества", - рассказали в полиции.
Следователи начали уголовное производство. Дело расследуют как хулиганство. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы или до четырех - за решеткой.
Инцидент произошел ночью. Скандальная блогерша под ником ttiisshhiinnaa вместе с компанией устроили в гостиничном номере вечеринку, а затем разгромили его.
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