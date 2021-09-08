"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует

Жительница Василькова Наталья превратила двухкомнатную квартиру на "приют" для животных. Фото: скриншот с видео

В Василькове Киевской области женщина держала в двухкомнатной квартире 28 кошек и 41 собаку. Животные жили в клетках, голодные и не ухоженные.

Об этом сообщила общественная организация "Відсіч" в Facebook.

"Наталья С. превратила свою квартиру в концлагерь для животных. Хвостатые не видели белого света и свежего воздуха годами. По несколько животных в металлических клетках в невыносимой вони. Так "работал " приют благотворительного фонда женщины. Очевидно, это не единственная квартира этого "фонда", где в плену содержат животных", - говорится в посте.

С 46-летней хозяйкой "приюта" соседи боролись 10 лет. И только сейчас полиция получила санкцию на обыск квартиры, пишет "Суспільний кореспондент".

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Прорывались в квартиру полицейские и волонтеры силой. На кадрах видно, что женщина блокировала вход и препятствовала работе силовиков.

В квартире - сплошная антисанитария. Клетки с животными находились в несколько этажей до потолка. Собаки и коты были истощены, под кожей выделялись ребра.

Освобожденных животных отправили в ветеринарную клинику для обследования. Хозяйку псевдо-приюта задержали и доставили в полицию.

По факту жестокого обращения с животными начато уголовное производство.

В Киеве женщина держала в двухкомнатной квартире барсука, волка, двух лис, хищных птиц и более восьми собак породы стаффордширский терьер. В волка волонтеры обнаружили шесть открытых переломов на одной ноге.