Били и таскали за волосы - на журналистку набросились в суде

Журналистку избили, когда просила комментарий. Фото: unsplash.com

Главный редактор издания "Лица" Елена Гарагуц набросилась с кулаками на журналиста "ДнипроTV" Яну Богуславскую. Была ее папкой по голове и таскала за волосы.

Драка возникла 9 марта в суде АНД района. Между журналистками возникла перепалка из-за отказа Гарагуц отвечать на вопросы Богуславской, почему ее издание обвиняет другие СМИ в распространении клеветы и о возможных коммерческих связях с нардепом от партии "Слуга народа" Максимом Бужанским, передает "Днепр оперативный".

Богуславскую спасли охранники. Она сразу вызвала полицию, но Гарагуц сбежала из здания суда.

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Именно в этот день суд слушал дело по иску Днепровского горсовета о защите деловой репутации нардепа Бужанского и издание "Лица". Они обвиняли СМИ, в том числе и "ДнипроTV", в якобы распространении ложной информации. Речь идет о заявлении Бужанского на презентации городской и областной партийной организации в июне 2020 года. Журналисты хотели уточнить достоверность информации об эпизодах домашнего насилия с участием нардепа. В ответ тот перешел на оскорбления. Издание "Лица" и вовсе выпустило статью с прямыми обвинениями в адрес телеканала.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который является автором законопроекта об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинский язык преподавания, попал в базу "Миротворца". Депутата называют "украинофобом" и "провокатором".