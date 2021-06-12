Бил ногами в лицо и живот: мужчина напал на школьницу

На Ровенщине 35-летний мужчина избил на детской площадке 14-летнюю девушку. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В селе Большая Омельяна на Ровенщине 35-летний мужчина избил 14-летнюю девушку.

Напал на детской площадке 11 июня около 22:00. Бил ногами по лицу, в живот и в грудь. По какой причине - пока не известно, сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

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"Когда мы прибыли на место драки, то ребенок был в сознании, однако очень испуган. Девочка жаловалась на боль по всему телу, ведь мы увидели множественные ссадины на руках, ногах, животе и голове. Также, у ребенка было головокружение", - рассказали фельдшера.

Медики констатировали, что у девочки закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга и госпитализировали ее в Ровенскую центральную городскую больницу. В деле разбираются полицейские.

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