Безумный Mercedes летел на красный свет: рассказали о погибшей в аварии на перекрестке

Одесситка Виолетта Худенко с сыном 3-летним Ильей. Воспитывала его одна. Сейчас мальчиком опекаются бабушка и тетя. Фото: facebook.com/Виолетта Худенко

В Одессе на Новогородском кладбище похоронили 29-летнюю Виолетту Худенко. Была пассажиркой Chevrolet Aveo, которую на перекрестке просп. Адмиральского и ул. Краснова на скорости протаранил внедорожник Mercedes. Летел на красный сигнал светофора.

В вечер перед аварией друзья помогали ей с ремонтом в квартире. Туда планировала переехать с сыном 3-летним Ильей, рассказал Gazeta.ua товарищ и водитель протараненного авто 31-летний Алексей Халявинский.

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"В вечер ДТП мы помогали ей делать ремонт в небольшой хрущевке, в которую она планировала переехать с сыном. После мы поехали к друзьям на ужин. Виола была чрезвычайно отзывчивым и светлым человеком с высоким уровнем эмпатии. Она была мудрая не по годам, всегда в хорошем настроении и у нее всегда был ответ на любой вопрос. Видимо таким должен быть настоящий психолог", - рассказал Алексей.

Виолетта сидела на переднем пассажирском месте в авто. Удар пришелся на ее сторону. От полученных травм она скончалась в больнице. Алексей и еще одна пассажирка, которая сидела сзади, - травмированы.

Сыном погибшей сейчас опекаются мать и сестра.

Авария произошла ночью 10 ноября. Chevrolet Aveo ехал по просп. Адмиральскому, когда на перекрестке с ул. Краснова на большой скорости в авто врезался черный внедорожник Mercedes. Водитель последнего также обратился с травмами в больницу. Все обстоятельства аварий устанавливают следователи.