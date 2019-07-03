Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)

В Запорожье 22-летнюю женщину облил бензином и поджег 29-летний сожитель. Фото - ТСН

В сети появилось видео, как в Запорожье мужчина облил бензином и поджег женщину.

Случай произошел на улице Лахтинской, 17. Пара поссорилась. Мужчина облил бензином и поджег сожительницу.

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"У нее 90% ожогов тела. В крайне тяжелом состоянии", - рассказал председатель независимого профсоюза медиков Анатолий Сидоренко.

Добавил, что мужчина получил незначительные ожоги и в госпитализации не нуждался.

Трагедия произошла вечером 2 июля в Запорожье. 22-летнюю женщину облил бензином и поджег 29-летний сожитель. Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей и головы.