Без объяснений и компенсации: МАУ бросила десятки людей в аэропорту

Автор: metyolkina Самолет МАУ улетел в Турцию без пассажиров

Компания Международные Авиалинии Украины оставила десятки пассажиров в аэропорту. Без объяснений и компенсации самолет улетел в Турцию без них.

В аэропорту возникла массовая очередь на стойке регистрации. Пассажиров заверили, что рейс задерживается и самолет без них не поднимется в небо, рассказывает в Instagram журналист, тревел-блогер, экс-редактор шоу "Орел и Решка" Яна Метелкина.

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"За 15 минут до вылета я и еще около 50 человек все еще стояли в очереди на регистрацию. Нам сказали, что рейс задерживается и без нас не улетят. Некоторым людям в очереди на почту пришло сообщение о задержке рейса, поэтому я даже не волновалась".

В 17:30 девушка отправилась на посадку, но вход к самолетам оказался закрыт.

"Я быстро прошла паспортный контроль и в 17:45 подошла к гейту. Он оказался закрыт. Нет ни души. Самолет улетел без меня и десятков людей", - добавила Метелкина.

Девушка и еще один журналист обратились к работникам аэропорта. Им объяснили, что за пассажирами приедет автобус. Но этого не произошло.

"Приехали люди в бронежилетах и ​​в военной форме. Мы снова и снова рассказывали им, что один из этих самолетов, возможно, наш. Мы просили связаться с МАУ и помочь нам. В какой-то момент мне показалось, что я сошла с ума", - пишет девушка.

Яна Метелкина так и не полетела в Турцию, кроме этого ей пришлось платить штраф за нарушение пункта пропуска.

Компания Международные Авиалинии Украины с марта восстановили часть рейсов, отмененных ранее из-за карантина. Произошло увеличение частоты на наиболее популярных направлениях.