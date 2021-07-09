Бензовоз врезался в отбойник на трассе: фото аварии

В Полтавской области бензовоз врезался в отбойник. Фото: ГСЧС

На трассе "Киев - Харьков - Довжанский" в Полтавской области произошла авария с участием бензовоза.

Спасатели занимаются устранением последствий утечки топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошла утечка топлива на проезжую часть", - говорится в сообщении.

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Для устранения последствий аварии было перекрыто движение транспорта в обоих направлениях, образовался затор.

С начала 2021 количество дорожно-транспортных происшествий в Украине увеличилось на 22%. Всего с 1 января до конца мая произошло около 70 тыс. аварий. Около 3% из них привели к смертельным случаям.