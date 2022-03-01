Беларусь отрицает свое участие в войне с Украиной

Минобороны Беларуси: участия в войне не принимаем. Фото: volyn24.com

Белорусские военные не участвуют в боевых действиях за пределами страны.

Об этом сообщает Минобороны Белоруссии во вторник, 28 февраля.

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"Белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по назначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают", - говорится в сообщении.

В Минске отметили, что возможное передвижение белорусских сил не означает, что они отправляются в Украину.

"Вооруженные силы Республики Беларусь занимаются в соответствии с планом подготовки по назначению и перемещению техники и личного состава обычным процессом. Мы уже неоднократно заявляли, что часть сил и средств военного ведомства выполняют задачи по усилению охраны участков государственной границы Республики Беларусь, в том числе на ее южном направлении", - отметили в военном ведомстве.

Ранее Генштаб ВС Украины предупреждал, что отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений вооруженных сил Беларуси приступили к перемещению к государственной границе Украины на Волынском направлении. Кроме того, территория Беларуси продолжает использоваться для совершения боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.