Бандиты устроили "облаву" знакомому, у которого заняли деньги: подробности

На Тернопольщине полицейские задержали преступников, которые избили и ограбили своего товарища.

После совершенного мужчины отобрали у него автомобиль и скрылись, взяв с собой в заложники человека, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

"Один из пострадавших рассказал, что одолжил знакомому деньги. Последний перезвонил и сказал приехать за долгом. Заемщик так и сделал, взяв с собой товарища. Когда приехал по указанному адресу и зашел в квартиру, на мужчину набросились двое, ударили и потребовали ключи от автомобиля, документы, деньги и ценные вещи. После этого привели в дом товарища и начали бить его палкой по телу. Владельцу автомобиля удалось убежать ", - сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Фото: npu.gov.ua

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Несколько часов пострадавший скрывался в поле от обидчиков. Только утром он добрался до ближайшего фермерского хозяйства и сообщил о преступлении в полицию.

Известно, что после после побега одного из пострадавших, злоумышленники заставили другого мужчины ехать с ними на Тернополь, но через Борщев.

В угнанном авто были ценные вещи - фотоаппарат, скутер и сварочный аппарат. Последний похитители продали по дороге на Тернополь за 200 гривен, чтобы иметь средства на горючее.

Уже в областном центре они заставили заложника на свое имя сдать в ломбард фотоаппарат и искали клиентов на автомобиль и скутер. Однако транспортные средства продать не успели. Их разоблачили сотрудники уголовного розыска. Как выяснилось, злоумышленники уже отбывали наказание в местах лишения свободы за убийство.

Преступникам объявили о подозрении. Следствие продолжается.

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