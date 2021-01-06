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среда, 06 января 2021 18:10

Банда вымогателей занималась "поборами" с местных перевозчиков
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На Закарпатье группа бандитов занималась "поборами" из местных перевозчиков.

Злоумышленники "прикрывались" связями в криминальном мире, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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На Закарпатье группа бандитов занималась «поборами» из местных перевозчиков
Фото: npu.gov.ua
Противоправную деятельность организовал 40-летний житель Ужгорода и привлек троих человек
Злоумышленники «прикрывались» связями в криминальном мире

"Противоправную деятельность организовал 40-летний житель Ужгорода и привлек 3 человек. Участники группировки, угрожая физической расправой, заставляли местных перевозчиков платить им "дань" за беспрепятственное ведение своей хозяйственной деятельности. При этом злоумышленники "прикрывались" связями в криминальном мире. "Выбитые" из граждан средства в дальнейшем распределялись между участниками группы и выделялись на нужды "общака" для лиц, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

Мероприятия по прекращению деятельности группы преступников проходили в 2 этапа. 20 июня 2020 года полицейские задержали 2 участников группы непосредственно при получении еще одного "транша" - $400. Всего было задокументировано получения ими от перевозчика $2,5 тыс. 25 августа 2020-го правоохранители задержали лидера группировки. Он получил от местного предпринимателя $47 тыс. За свой "покой".

Досудебное расследование уже завершено. Обвинительный акт в отношении организатора и 3 участников преступной группировки направлены в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

На Днепропетровщине полицейские разоблачили банду рэкетиров, которые с 2018 года держали в страхе всю область. На счету злоумышленников разбойное нападение, вымогательство несуществующих долгов, хулиганство, сбыт наркотиков, незаконные завладения авто, незаконное обращение с оружием.

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