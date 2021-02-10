Банда похитила бизнесмена и требовала отказаться от заемных денег

Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове задержали злоумышленников, которые похитили и пытали бизнесмена. Они силой вывезли местного предпринимателя в лес, избивали и угрожали расправой над родными.

Их нанял 30-летний мужчина, который одолжил у бизнесмена $200 тыс. и не хотел отдавать. Бандиты заставили жертву платить и им 5 тыс. грн ежемесячно, обещая больше не трогать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабежи, похищение человека и разбой: задержали группу бандитов с иностранцами

"Лидер банды, 33-летний житель области, так называемый "смотрящий" по Червоноградскому району. Он, имея за плечами криминальный опыт - совершение разбоев, убийства - и авторитет среди криминалитета, подыскал себе "помощников" - шестерых жителей Львова и области от 21-го до 44-х годов. Через них он распространял свое преступное влияние. В общем созданная группировка "специализировалась" на похищении людей с целью вымогательства средств и принятия решений в пользу ее лидера и участников. 30-летний участник группировки взял у местного предпринимателя в долг 200 тысяч долларов. Не желая его возвращать, обратился за помощью для решения вопроса к "смотрящему", - рассказали в полиции.

Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие и боеприпасы, удостоверение правоохранительных органов и одежду с логотипами различных подразделений, которую злоумышленники использовали в своей преступной деятельности. Кроме этого, десятки паспортов, мобильных телефонов и других орудий для совершения преступлений.

В Винницкой области злоумышленники похитили двух мужчин и пытали за долг, которого не существовало. Трое похитителей силой посадили двух жителей Жмеринки в автомобиль и отвезли их в Шаргород. Там они удерживали жертв в доме и пытали, требуя $ 3 тыс.