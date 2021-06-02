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среда, 02 июня 2021 17:36

Банда отобрала жилья на 14 млн грн
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В Одессе будут судить банду, которая похищала людей, занималась разбойными нападениями и рэкетом
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе будут судить банду, которая похищала людей, занималась разбойными нападениями и рэкетом
В Одессе будут судить банду, которая похищала людей, занималась разбойными нападениями и рэкетом
В Одессе будут судить банду, которая похищала людей, занималась разбойными нападениями и рэкетом

В Одесской области главаря банды и шестерых его сообщников будут судить за похищение, вымогательство, разбой и завладение недвижимостью на 14 млн грн.

Каждый из злоумышленников выполнял свою функцию: организация и координация работы схемы, подделка документов, подбор подставных лиц для регистрации недвижимости, поиск покупателей, незаконная перерегистрация имущества. Интересовала злоумышленников недвижимость, владельцами которой были одинокие умершие лица, объекты, находившиеся в ипотеке, а также нежилые помещения, принадлежащие территориальной общине города, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На протяжении 2016-2018 годов участникам организованной преступной группы удалось завладеть 17 объектами недвижимости в Одессе почти на 14 миллионов гривен. Полученные деньги они тратили на приобретение элитной недвижимости, которую в дальнейшем сдавали в аренду. Также установили причастность трех участников группировки к разбойному вооруженному нападению и похищению местного жителя. Тогда преступники силой отобрали у него деньги, после чего удерживали, пока он не отдал им документы на недвижимость", - рассказали в полиции.

Обвинительный акт в отношении семи человек направлен в суд. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

В Мукачево на Закарпатье задержали банду, что "специализировалась" на разбоях, торговле оружием, контрабанде, продаже наркотиков, а также похищении людей. Все фигуранты группировки - жители Закарпатья в возрасте от 25 до 46 лет, спортивного телосложения, имеют навыки боевых искусств. Полиция проверяет их причастность к похищению известного мукачевского рэпера в сентябре 2020 года, а также к ряду вооруженных столкновений. 41-летнего организатора группы задержали во Львовском аэропорту, куда он прилетел из Турции.

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02
июня

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