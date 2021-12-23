 
Ексклюзивы
1/5
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 324
Собаки-бусинки, крошечные деревья, хаты-мазанки – как в Киеве создают мини-Украину: яркие фото и видео
Собаки-бусинки, крошечные деревья, хаты-мазанки – как в Киеве создают мини-Украину: яркие фото и видео
Просмотров: 1935
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 522
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2610
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4311
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1107
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1476
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2322
Фото
Все фото
4
3
5
3
7
Банда мошенников обманывала состоятельных мужчин на свиданиях
Банда мошенников обманывала состоятельных мужчин на свиданиях
Три грузовика сошлись в смертельном столкновении
Три грузовика сошлись в смертельном столкновении
Смертельный пожар в отеле: есть первая задержанная
Смертельный пожар в отеле: есть первая задержанная
СБУ поймала фейкового президента Украины
СБУ поймала фейкового президента Украины
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Видео
Все видео
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Депутат, сбивший насмерть велосипедиста, не имел никаких документов: видео
Депутат, сбивший насмерть велосипедиста, не имел никаких документов: видео
В отеле в Винницкой области случился пожар: есть жертвы
В отеле в Винницкой области случился пожар: есть жертвы
Восемь автомобилей не разминулись в Ровенской области: кадры аварии
Восемь автомобилей не разминулись в Ровенской области: кадры аварии
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1764
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1071
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 477
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2871
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 декабря 2021
Просмотров: 90
Три зозулі
Я знав Григора Тютюнника. Востаннє бачились отак от у кінці грудня, за пару місяців до його смерті. Він стояв на порозі босий, поперемінно на одній ...
четверг, 23 декабря 2021 19:10

Банда мошенников обманывала состоятельных мужчин на свиданиях
4

  Комментировать

В Киеве девушки искали состоятельных мужчин и выманивали деньги на свиданиях с помощью еды
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве девушки искали состоятельных мужчин и выманивали деньги на свиданиях с помощью еды
В Киеве девушки искали состоятельных мужчин и выманивали деньги на свиданиях с помощью еды
В Киеве девушки искали состоятельных мужчин и выманивали деньги на свиданиях с помощью еды

В Киеве задержали мошенников, придумавших новую схему обмана.

Молодые девушки в соцсетях знакомились с богатыми мужчинами и назначали свидание в определенном кафе. Там с помощью еды они выманивали деньги у потерпевших, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сообщники арендовали помещение в Печерском районе столицы и замаскировали его под кафе. В сети они разместили анкеты девушек, которые ищут состоятельных кавалеров.
На свидании девушка якобы заказывала дорогой алкоголь и еду на вынос, а вечер обещала продолжить в другом месте. Затем мужчины рассчитывались, а девушка забирала с собой заказ в пакете. На самом деле это был муляж и в нем не было никаких продуктов", - рассказал начальник управления миграционной полиции Киева Денис Демьянюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина убил женщину на первом свидании

На выходе из кафе злоумышленница покидала мужчину, возвращалась в кафе за оплаченным "заказом" и передавала его, чтобы использовать с другим потерпевшим. Во время очередного свидания правоохранители задержали троих фигурантов.

Схему организовал 20-летний иностранец. Ему помогала 19-летняя женщина из Волыни и 24-летний мужчина из Закарпатья. В полиции возбуждено уголовное дело. За мошенничество фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

В Киеве задержана группа лиц, которые опоивали граждан сильнодействующими препаратами и отбирали их вещи. Один человек от этих действий скончался.

Фигуранты знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат. От этого люди теряли сознание, а злоумышленники забирали ценные вещи и убегали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Банда мошенников обманывала состоятельных мужчин на свиданиях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших

Самое читаемое
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 13869
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 12339
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
10
 Просмотров: 10971
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 9378
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 6264
Происшествия
Смертельный пожар в элитном отеле: арендатору избрали меру пресечения
Смертельный пожар в элитном отеле: арендатору избрали меру пресечения
 Просмотров: 162
Семьи погибших в теракте харьковчан будут судиться против Украины
Семьи погибших в теракте харьковчан будут судиться против Украины Просмотров: 900
Ни денег, ни елки: на украшении Центрального вокзала Киева подозревают отмывание 5 млн грн
Ни денег, ни елки: на украшении Центрального вокзала Киева подозревают отмывание 5 млн грн Просмотров: 270
В Польше оправдали украинку, убившую сожителя
В Польше оправдали украинку, убившую сожителя 1 Просмотров: 1080
В Польше внезапно умер украинский танцор
В Польше внезапно умер украинский танцор Просмотров: 756
Больше всего комментируют
10
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
8
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
2
"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании
2
РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук
2
TikTok обогнал Google за количеством посещений домена
Голосов: 336
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть