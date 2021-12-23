Банда мошенников обманывала состоятельных мужчин на свиданиях

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали мошенников, придумавших новую схему обмана.

Молодые девушки в соцсетях знакомились с богатыми мужчинами и назначали свидание в определенном кафе. Там с помощью еды они выманивали деньги у потерпевших, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сообщники арендовали помещение в Печерском районе столицы и замаскировали его под кафе. В сети они разместили анкеты девушек, которые ищут состоятельных кавалеров.

На свидании девушка якобы заказывала дорогой алкоголь и еду на вынос, а вечер обещала продолжить в другом месте. Затем мужчины рассчитывались, а девушка забирала с собой заказ в пакете. На самом деле это был муляж и в нем не было никаких продуктов", - рассказал начальник управления миграционной полиции Киева Денис Демьянюк.

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На выходе из кафе злоумышленница покидала мужчину, возвращалась в кафе за оплаченным "заказом" и передавала его, чтобы использовать с другим потерпевшим. Во время очередного свидания правоохранители задержали троих фигурантов.

Схему организовал 20-летний иностранец. Ему помогала 19-летняя женщина из Волыни и 24-летний мужчина из Закарпатья. В полиции возбуждено уголовное дело. За мошенничество фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

В Киеве задержана группа лиц, которые опоивали граждан сильнодействующими препаратами и отбирали их вещи. Один человек от этих действий скончался. Фигуранты знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат. От этого люди теряли сознание, а злоумышленники забирали ценные вещи и убегали.