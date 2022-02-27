Балаклея в огне: оккупанты атаковали с воздуха склады военного арсенала

Ракетный удар нанесен по складам ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее к юго-востоку от Харькова.
Об этом сообщают местные паблики и публикуют соответствующие видео.
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"Оккупанты с воздуха обстреляли склад военного арсенала в Балаклее Харьковской области. Зарево от взрывов видно за 20 км", - сказано в сообщении.
Официальную информацию о состоянии дел в Балаклее пока не сообщают.
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