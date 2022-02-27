Балаклея в огне: оккупанты атаковали с воздуха склады военного арсенала

В Балаклее нанесли удар с воздуха по составам военного арсенала. Фото: скришот с видео

Ракетный удар нанесен по складам ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее к юго-востоку от Харькова.

Об этом сообщают местные паблики и публикуют соответствующие видео.

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"Оккупанты с воздуха обстреляли склад военного арсенала в Балаклее Харьковской области. Зарево от взрывов видно за 20 км", - сказано в сообщении.

Официальную информацию о состоянии дел в Балаклее пока не сообщают.

Захват Киева остается главной военной целью Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. Британцы поделились обновленной разведывательной информацией о российской агрессии в Украине. Враг временно замедлил наступление из-за острых логистических трудностей и сильного украинского сопротивления.