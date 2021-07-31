Байкеры напали на молодую пару

Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину. По словам пострадавших, причиной конфликта стало то, что они перестроились на автомобиле перед длинным рядом байкеров, следовавших по той же трассе. Фото: pexels.com

В Черкассах группа байкеров из Одессы, которые совершали ежегодный тур по Украине, напала на молодых мужчину и женщину. После этого мотоциклисты набросились на автомобиль пары и разгромили его.

Причиной конфликта стал обгон колонны мотоциклистов на автомобиле, по словам пострадавшей девушки, сообщает "Сегодня".

"Им это не понравилось, и они сразу начали сгонять нас, выкрикивая ругань, плевали на машину, били машину ногами и цепями. Мы начали убегать от них и использовали баллончик как защиту, когда они зажимали нас со всех сторон", – говорит девушка.

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После того, как мотоциклисты расправились с молодыми людьми, они "переключились" на их автомобиль. Используя цепи и биты, разгромили транспортное средство.

"Мы оторвались, вызвали полицию и как только собрались писать протокол, байкеры начали ехать в сторону Сосновки, увидели нас, показали пальцем и быстро налетели", – добавляет пострадавшая.

"Подтверждаем, что такой конфликт между водителем Mazda и байкерами в Черкассах был. Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", мы выясняем также и то, кто провоцировал",- говорит спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

В результате инцидента пара оказалась в больнице с множественными травмами и ушибами, у обоих сотрясение мозга.