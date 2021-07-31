22-летний водитель сбил насмерть двух велосипедистов

Водитель Mitsubishi Galant сбил велосипедистов. Фото: Нацполиция

Под Одессой водитель Mitsubishi Galant сбил велосипедистов, погибли 2 человека.

Авария произошла ночью на дороге между селами Пшеничное и Благодатное. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

"22-летний водитель" Mitsubishi Galant "наехал на велосипед, следовавший ему навстречу. Водитель и пассажир двухколесного в возрасте 27-х и 19-ти лет погибли на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

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Правоохранители внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

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